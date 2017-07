PS exige a Passos que retire a confiança política no candidato do PSD em Loures

O PS "exortou" hoje "formalmente" o líder do PSD a retirar a confiança política e a demarcar-se das declarações "xenófobas" e "racistas" proferidas contra a comunidade cigana pelo candidato social-democrata à presidência da Câmara de Loures, André Ventura.



Esta posição foi transmitida pela secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, em conferência de imprensa, em que esteve acompanhada pela candidata socialista à Câmara de Loures, Sónia Paixão.

Sónia Paixão, por sua vez, apontou a outro alvo e afirmou estranhar que, até ao momento, o ex-líder parlamentar comunista e presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, ainda não tenha criticado as declarações do candidato André Ventura, referindo, a seguir, que a CDU e o PSD têm um acordo ao nível do executivo na autarquia de Loures.