PS do Pico critica "aproveitamento político" de líder do PCP/Açores e sindicalista

O PS da ilha do Pico criticou esta quarta-feira o líder do PCP nos Açores e sindicalista Vítor Silva, declarando que está a tirar "aproveitamento político" de situações recentes na ilha açoriana, o que este nega.

"É intolerável assistir ao aproveitamento que Vítor Silva está a fazer do Pico e das suas gentes, com esta sua postura de um PCP travestido de sindicato, ou um sindicato travestido de PCP, descredibilizando até as duas instituições", diz o coordenador do PS no Pico, Miguel Costa, em nota enviada às redações pelos socialistas.

Vítor Silva tem falado como responsável sindical no caso referente à fábrica da conserveira Cofaco, que anunciou recentemente o despedimento de mais de 160 trabalhadores, sendo o responsável também o líder do PCP nos Açores.

Contactado pela agência Lusa, Vítor Silva diz perceber o "incómodo" pois o PS e o Governo Regional, acusa, "estão acomodados" e "sempre que alguém dá com uma pedrada no charco, essa situação incomoda".

"Não deixei de ser dirigente sindical. Ao contrário de outros dirigentes do PS, a minha coerência é exemplar, e é na defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores e do ponto de vista social e económico de uma ilha", vincou.

Para o PS, Vítor Silva está a fazer "aproveitamento político" de "duas situações dramáticas, mas totalmente independentes", na ilha do Pico, o caso da Cofaco e também o barco que encalhou no porto da Madalena no primeiro sábado do ano.

"Enquanto o PS, o Governo [Regional] e muitas outras entidades da ilha estão do lado da solução, a fazer tudo o que está ao seu alcance, com a defesa dos trabalhadores em primeira linha, o que vemos é uma liderança do PCP, às vezes sindicato, ou vice-versa, sempre e só do lado do problema", prossegue o socialista Miguel Costa.