PS diz que plano turístico de Ponta Delgada é estratégia eleitoralista, autarca refuta

A vereação do PS na Câmara de Ponta Delgada disse hoje estranhar que na reta final do mandato o presidente do município apresente um plano para o turismo, considerando esta uma "estratégia eleitoralista", mas José Bolieiro refutou as acusações



"Estranha-se que, a três meses do fim do mandato, José Manuel Bolieiro apresente um Plano para o Desenvolvimento Turístico do concelho”, refere um comunicado enviado às redações.

Para os socialistas, está-se perante uma “estratégia eleitoralista”, depois de “anos de silêncio sobre este tema, após anos de navegação à vista” em que o autarca – presidente neste mandato e vice-presidente no anterior - se “recusou a colaborar” no processo de elaboração do Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores.

Os vereadores eleitos pelo PS querem que José Manuel Bolieiro esclareça porque só agora é apresentado o plano, “vários meses após o termo do prazo definido para a sua conclusão”.

Os socialistas questionam ainda por que razão a autarquia não promoveu um “amplo processo participativo”, com sessões públicas em todas as freguesias do concelho, com vista ao diagnóstico e ao levantamento de propostas de soluções.

“Por que razão a autarquia levou anos sem uma ação concreta, prospetiva e proativa, com vista ao posicionamento da oferta e a qualificação turística de Ponta Delgada no mercado nacional e internacional?

Segundo os vereadores eleitos pelo PS, as “reiteradas operações de cosmética preconizadas pelo executivo liderado por José Bolieiro já não conseguem ocultar a realidade”, ou seja, que “este ciclo político em Ponta Delgada está esgotado”.

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, em declarações à agência Lusa, repudiou as declarações, considerando este um “comunicado eleitoralista de quem nada fez, não tem credibilidade na sociedade e na política municipal”.

“Após um percurso normal, depois da apresentação, debate e auscultação para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Estratégico de Ponta Delgada, também contratámos um plano de desenvolvimento turístico que ficou concluído em parceria com um privado e agora foi apresentado”, declarou José Manuel Bolieiro.

O presidente do município afirmou que vai “continuar a trabalhar até ao fim do mandato porque é uma obrigação e vontade”.