PS/Açores vai interpelar Governo Regional sobre crescimento económico e emprego

O grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa dos Açores anunciou hoje que vai interpelar o Governo Regional sobre o crescimento económico e sobre a criação de emprego no arquipélago



Numa nota de imprensa, os deputados do PS, partido que suporta o executivo regional, justificam a medida com os "indicadores de atividade económica e de emprego recentemente divulgados", que revelam que os Açores estão a percorrer um "percurso bem-sucedido".

"O grupo parlamentar do PS pretende, com esta iniciativa, analisar o período de consolidação da retoma económica que a região está a atravessar", refere a mesma nota.

Citado no documento, o líder parlamentar socialista, André Bradford, considera importante que a Assembleia Legislativa Regional reflita sobre o "percurso bem-sucedido" que a região tem realizado nesta área e sobre os “desafios relacionados com a dinamização da economia e do mercado de trabalho”.

Para André Bradford, o crescimento económico e a criação de emprego são temas que devem ser discutidos "entre todos os partidos, de uma forma responsável e construtiva", independentemente das estratégias e das e ideologias partidárias.

Para preparar esta interpelação, que deverá ocorrer no plenário de junho, os deputados socialistas vão realizar, entretanto, um conjunto de visitas a empresas e reuniões com agentes económicos.

Esta é a primeira vez, nesta legislatura, que o grupo parlamentar do PS realiza uma interpelação ao Governo dos Açores, presidido por Vasco Cordeiro.

O PS tem a maioria na Assembleia Legislativa Regional, onde também têm assento o PSD, maior partido na oposição, CDS-PP, BE, PCP e PPM.