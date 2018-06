PS/Açores quer estabilidade na riqueza gerada pelo turismo apesar da sazonalidade

O PS/Açores sustentou este sábado ser necessário haver "uma melhor redistribuição da riqueza no setor" do turismo na região, apesar da "tendência sazonal" natural no setor.

"É preciso buscar em conjunto uma melhor redistribuição da riqueza no setor, é preciso equilibrar o facto de ser um setor com alguma tendência sazonal, equilibrar isso com alguma estabilidade para os trabalhadores", declarou aos jornalistas o líder da bancada do PS no parlamento dos Açores, André Bradford.

O socialista falava após uma reunião tida esta tarde em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, com a delegação regional da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), encontro que abordou temas como a qualidade no trabalho e o combate à precariedade, em concreto na área do turismo.

"No setor do turismo, que é aquele onde se nota nos últimos anos um crescimento acentuado do volume de negócio e da receita, não se nota tanto a melhoria das condições de trabalho e da remuneração dos trabalhadores do setor", sublinhou Bradford

O parlamento dos Açores aprovou este mês, por unanimidade, uma proposta do Governo Regional que cria o Conselho Económico e Social dos Açores, um órgão independente, formado maioritariamente pelos parceiros sociais, que será presidido por uma figura idónea.

Para André Bradford, é fundamental agora perceber se "é possivel haver entendimento tripartido envolvendo estruturas sindicais e estruturas representativas do patronato" sobre matérias ligadas ao "combate à precaridade laboral, a melhores condições de trabalho e a melhor renumeração do trabalho".

Apesar de considerar que PS e CGTP têm "caminhos diferentes" e "formas de olhar para o assunto também um pouco diferentes", André Bradford pediu à central sindical para "participar neste desejo de congregar as várias entidades à volta da mesma mesa" na procura de "soluções".