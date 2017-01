PS/Açores diz que Mário Soares foi "figura incontornável" da história

O PS/Açores considerou que o antigo Presidente da República Mário Soares foi "uma figura incontornável" da história e "reconhecedor da importância da autonomia e da solidariedade".



"É com profunda mágoa e consternação que o Partido Socialista Açores recebe a notícia do falecimento de Mário Soares, uma figura incontornável da nossa história, um dos pais da democracia portuguesa, um defensor da liberdade e da dignidade dos homens", refere uma nota de imprensa do partido.

O PS/Açores, liderado por Vasco Cordeiro, também presidente do Governo Regional, sustenta que Portugal, os Açores e o partido "ficam mais pobres sem a sua presença, o seu envolvimento e o seu contributo".

"O fundador do Partido Socialista nunca virou a cara à luta e à defesa dos valores mais dignos. Mais do que resistir à ditadura, Mário Soares combateu-a e ajudou a derrotar o salazarismo. Contribuiu para a implementação de um regime livre e democrático em Portugal, manteve-se como político e cidadão ativo até aos dias de hoje, defendendo sempre o melhor para Portugal, para os portugueses, para a união dentro da Europa e para uma maior equidade no mundo", acrescenta a mesma nota.

Para o PS/Açores, "reconhecedor da importância da autonomia e da solidariedade, Mário Soares teve um percurso de vida irrepetível e deixa a sua marca em diferentes gerações", notando que foi um homem de "ideologias fortes", mas que "soube estabelecer pontes com os vários quadrantes da sociedade".

"Enquanto político, cidadão e amigo deixa o seu contributo a um número infindável de pessoas, para quem será sempre uma referência", adianta o PS/Açores que expressa condolências à família do antigo Presidente da República, cuja morte classifica como uma "grande perda para o país".