PS/Açores destaca importância da valorização de produtos na pesca e agricultura

Os deputados do PS/Açores destacaram hoje a importância da valorização dos produtos nos setores da pesca e da agricultura, alegando que os produtores e os empresários estão cada vez mais despertos para essa necessidade.



"Encontrámos um setor estável, com esperança. Os pescadores sabem que há um longo caminho a percorrer, mas estão motivados, empenhados, percebendo cada vez mais a importância não só da sustentabilidade, mas acima de tudo da valorização deste pescado", disse à agência Lusa o deputado socialista Mário Tomé.

Os deputados do PS na Assembleia Legislativa dos Açores reuniram-se hoje com um produtor agrícola, uma empresa de carnes e laticínios, uma empresa de comercialização de pescado e uma associação de armadores, na ilha Terceira.

Segundo Mário Tomé, a comunidade piscatória da freguesia de São Mateus, a segunda maior dos Açores, tem uma perspetiva otimista do futuro do setor.

"Foi-nos transmitido um dado muito importante, que tem a ver com a distribuição equitativa dos rendimentos. No ano 2016, em 140 dias de mar, houve rendimentos individuais dos pescadores na ordem dos sete mil euros", frisou.

A escassez do atum marcou o setor das pescas pela negativa em 2016, mas o deputado socialista disse que, este ano, os indícios são "muito positivos".

Mário Tomé realçou, ainda, a importância da aposta na formação profissional para os jovens pescadores.

Por outro lado, o parlamentar socialista disse que as empresas de comercialização também têm sabido inovar e valorizar o peixe dos Açores, como a Peixaria Silveira, que exporta peixe fresco e congelado.

"É uma empresa que tem um cariz muito familiar, que tem dez colaboradores e que, obviamente, tem a perceção dos novos desafios que se avizinham do ponto de vista da comercialização", frisou.

Também o deputado António Toste Parreira realçou a inovação das empresas da ilha Terceira, mas no setor agroalimentar, ao visitar a empresa Quinta dos Açores, que exporta carne e laticínios.

"A inovação e a diversificação têm de ser constantes. Só assim conseguimos ultrapassar os desafios. Com a qualidade dos nossos produtos, com a qualidade da nossa pastagem e da nossa natureza e com este trabalho, penso que conseguimos ultrapassar estes desafios e dar passos importantes e criar mais-valias para a região", salientou.

O deputado do PS destacou, por outro lado, o crescimento da venda de carne açoriana, que entre 2006 e 2016 registou um incremento de 77% e a sua exportação, que nos últimos cinco anos atingiu um aumento de 34%.

"Com a remodelação dos matadouros da Terceira e de São Miguel e as novas infraestruturas no Faial e na Graciosa, penso que temos uma rede regional de abate de excelência", frisou.