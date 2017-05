Proteção Civil regista queda de árvores em São Miguel

O mau tempo que se regista nos Açores provocou hoje a queda de algumas árvores nas Furnas e uma inundação no quintal de uma moradia na Maia, em São Miguel, disse fonte da Proteção Civil.



A mesma fonte adiantou à agência Lusa que a situação ocorrida na moradia, no concelho da Ribeira Grande, "já está resolvida”, enquanto a outra ocorrência, relacionada com a queda de árvores junto a uma unidade hoteleira nas Furnas, estava a motivar ainda uma intervenção perto das 09:00 locais (10:00 em Lisboa).

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), São Miguel e Santa Maria estão sob aviso amarelo, por causa da precipitação pontualmente forte até às 18:00 de hoje, de acordo com as últimas previsões meteorológicas.

As duas ilhas do grupo oriental estão também sob aviso amarelo devido ao vento até às 12:00 de hoje.

Já as ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) estão sob aviso amarelo até às 15:00, devido a previsões de vento.

O aviso amarelo é o segundo numa escala de quatro e indica “situações de risco para determinadas atividades”.