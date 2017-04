Proteção Civil ganha prémio internacional

Na capa do jornal de hoje, o destaque é para a distinção recebida na Hungria pelo Serviço Regional de Proteção Civil



Na capa, a foto-manchete é o anúncio do investimento da Insulac na ampliação da sua fábrica, destacando-se ainda a exposição dos bombeiros a doenças graves, a defesa da criação de um centro de oftalmologia no HDES, o alargamento do horário das lagoas do Canário e Empadadas e a nota positiva dada pelos turistas aos Açores.

O Desporto chama à primeira página do Açoriano Oriental a alteração legislativa que pode triplicar custos com policiamento de provas desportivas.