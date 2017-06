Proteção Civil dos Açores faz exercício para testar resposta a acidente com autocarro

Elementos da proteção civil, bombeiros, autoridade marítima, GNR e polícia participam na próxima semana, na Lagoa, num exercício baseado no cenário de um acidente com um autocarro com turistas, foi hoje anunciado



Este exercício, que vai decorrer a 20 e 21 de junho, “baseia-se num quadro de intervenção em caso de acidente com múltiplas vítimas e deverá permitir a condução das ações a tomar em caso de diversas ocorrências no âmbito da proteção civil, de acordo com as capacidades e possibilidades das entidades participantes”, adianta um comunicado da Proteção Civil dos Açores.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que organiza o exercício “D’Alagoa”, trata-se de “uma atividade de grande escala que visa treinar a estrutura operacional dos diversos agentes de proteção civil, com base no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro”.

"Será criado um cenário fictício correspondente a um acidente com um autocarro de passageiros com cerca de 60 turistas a bordo, de diferentes nacionalidades", informa a Proteção Civil açoriana, adiantando que o cenário simulado prevê “feridos ligeiros e graves, assim como mortos e desaparecidos, envolvendo atividades de socorro nas áreas de desencarceramento, busca e salvamento terrestre e marítimo, assim como socorro a vítimas politraumatizadas”.

O exercício decorrerá "num período máximo de 24 horas" e "vai permitir testar o sistema de notificações automáticas" do SRPCBA e treinar os efetivos dos corpos de bombeiros da ilha de São Miguel, assim como os operacionais da proteção civil e das entidades envolvidas.

O SRPCBA explica que o exercício visa também "operacionalizar a resposta do Serviço Municipal de Proteção Civil da Lagoa" e dos "diferentes agentes de proteção civil em situações de acidente com múltiplas vítimas".

Além dos corpos de bombeiros de São Miguel e do Serviço Municipal de Proteção Civil da Lagoa, participam no exercício GNR, PSP, direções regionais da Saúde, do Turismo e das Obras Públicas e Comunicações, Instituto de Segurança Social dos Açores, Autoridade Marítima, Polícia Marítima e ainda dois agrupamentos de escuteiros, segundo o SRPCBA.