Proteção Civil dos Açores apresenta nova versão da aplicação para telemóveis

“Esta é uma oportunidade para potenciarmos ainda mais um suporte tecnológico moderno e célere ao serviço da segurança das populações", afirmou o Secretário Regional da Saúde na apresentação das novidades daquela aplicação, citado em nota do executivo regional.







Rui Luís, que tutela a pasta da Proteção Civil, salientou que, "desde que foi criado, o PROCIV Azores registou cerca de 4.000 utilizadores", acrescentando ser esperado um aumento das adesões com o novo formato agora apresentado.







O Secretário Regional adiantou que esta versão, que inclui também avisos meteorológicos e sismológicos em inglês, será fundamental para criar um espírito de segurança entre a população açoriana e os visitantes.







O PROCIV Azores, criado em 2016, dispõe de toda a informação básica e necessária em matéria de Proteção Civil.







Esta ferramenta oferece informações uteis em situação de catástrofe e disponibiliza informação ao nível da sensibilização para diferentes situações, como acidentes ou situações clínicas.







As novas funcionalidades incluem a rápida identificação da quantidade de avisos ativos e informação mais precisa relativamente às ocorrências locais, como sejam interrupções de vias, zonas de acesso condicionado e áreas de risco.







Foi também melhorada a visualização de notícias e de avisos na aplicação, sem que o utilizador tenha que sair dela para as visualizar.







Rui Luís acrescentou que a divulgação da nova versão do PROCIV Azores, será feita junto de operadores turísticos, hotéis, zonas balneares, portos e aeroportos do arquipélago.