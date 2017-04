Proteção Civil dos Açores alerta para chuva forte em São Miguel e Santa Maria

A Proteção Civil dos Açores emitiu hoje um aviso a alertar para a ocorrência de chuva pontualmente forte em São Miguel e Santa Maria, devido a uma superfície frontal oclusa.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aquelas duas ilhas do grupo oriental do arquipélago vão estar sob aviso amarelo, referente a precipitação, até às 12:00 locais de hoje (mais uma hora em Lisboa).

O aviso amarelo significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Face a estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, nomeadamente a limpeza dos sistemas de drenagem adjacentes às moradias e cautela na circulação automóvel, devido à possível formação de lençóis de água.

A Proteção Civil dos Açores recomenda ainda atenção em locais não pavimentados, já que as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros.