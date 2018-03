Proteção Civil alerta para previsão de vento forte em sete ilhas

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informou este domingo que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a aproximação e passagem de uma depressão com um sistema frontal associado vai provocar um aumento da intensidade do vento nos grupos Ocidental e Central.

Assim os Grupos Ocidental e Central vão estar sob aviso amarelo.



De acordo com o IPMA prevê-se para o Grupo Ocidental vento forte no período entre as 10h00 de terça-feira, 13 de março, e as 3h00 de quarta-feira, 14 de março, com direção de oeste e rajadas até 100 Km/h.



Para o Grupo Central a previsão é também de vento forte no período entre as 12h00 de terça-feira, 13 de março, e as 3h00 de quarta-feira, 14 de março. o vento terá direção de sudoeste, rodando para oeste, com rajadas até 100 Km/h.



Face a esta previsão, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas, entre outras, as seguintes medidas de autoproteção.



Entre as medidas a Proteção Civil aconselha que consolide telhados, portas e janelas; corte ou pode as árvores próximas em risco de queda, procure informação na sua autarquia; guarde os objetos soltos do jardim. Um objeto, mesmo que o considere leve, projetado pelo vento forte pode causar grandes prejuízos materiais e até acidentes pessoais graves; feche bem as janelas e persianas; e esteja atento às informações e indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.