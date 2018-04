Proteção Civil alerta para aumento da intensidade do vento e agitação maritima nos Açores

A Proteção Civil dos Açores emitiu esta quarta-feira um alerta devido às previsões de aumento da intensidade do vento e da agitação marítima nas nove ilhas, na sequência de uma depressão centrada a norte do arquipélago.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para o grupo ocidental (Flores e Corvo) um aviso amarelo referente a vento, direção de oeste, rodando para noroeste, entre as 00:00 e as 12:00 de quinta-feira.

Aquelas duas ilhas vão estar ainda sob aviso amarelo entre as 00:00 de quinta-feira e as 12:00 de sexta-feira por causa das previsões de agitação marítima com ondas de noroeste de seis a sete metros.

Para o grupo central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) foi emitido aviso amarelo de vento, direção de oeste, rodando para noroeste, que vai vigorar entre as 03:00 e as 15:00 de quinta-feira.

As ilhas do grupo central estarão também sob aviso amarelo referente a agitação marítima das 03:00 de quinta-feira e as 15:00 de sexta-feira, período em que se preveem ondas de noroeste de seis a sete metros.

O grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) vai estar sob aviso amarelo devido às previsões de agitação marítima entre as 00:00 de sexta-feira e as 00:00 de sábado, com ondas de noroeste de seis metros.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Devido a estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, nomeadamente a consolidação de telhados, portas e janelas, além do corte ou poda de árvores próximas em risco de queda.

A Proteção Civil açoriana aconselha ainda o reforço das amarrações das embarcações e especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas.

É ainda desaconselhada a prática de atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira mar.