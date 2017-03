Proteção Civil alerta para agitação maritima e vento nas nove ilhas

A Proteção Civil dos Açores emitiu um comunicado a alertar para agitação marítima e vento em todas as ilhas do arquipélago, recomendando que as populações tomem medidas de autoproteção para estas situações.



Inicialmente apenas as ilhas dos grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) estavam sob aviso meteorológico por causa das previsões de agitação marítima.

Contudo, a Proteção Civil dos Açores estendeu recentemente o alerta às ilhas do grupo oriental devido à agitação marítima.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) vão estar sob aviso laranja, referente a agitação marítima, até às 12:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira, passando depois para aviso amarelo até às 00:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quinta-feira.

Aquelas duas ilhas vão estar ainda sob aviso amarelo, por causa do vento, rajada máxima, entre as 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje e as 20:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira.

No grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) o aviso amarelo, devido ao vento, rajada máxima, vai vigorar até às 00:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira.

As cinco ilhas do grupo central vão estar também sob aviso amarelo, devido à agitação marítima, até àS 00:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quinta-feira.

Segundo as previsões do IPMA, as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) estão também sob aviso amarelo por causa da agitação marítima até às 00:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quinta-feira.

Face a estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção para estas situações.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado. Já o aviso amarelo, o terceiro mais grave, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.