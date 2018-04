Propostas para Orçamento Participativo apresentadas em São Vicente Ferreira

A requalificação da zona balnear de São Pedro (com doze votos), na freguesia dos Fenais da Luz, e a criação de um ginásio ao ar livre em São Vicente (com nove votos) foram, contudo, as propostas mais votadas em plenário, dá conta uma nota do gabinete de comunicação da Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD).

Ambos os projetos passaram,, por isso, à fase de Análise Técnica, sendo que o mais votado, "por acordo entre os respetivos proponentes, resulta da agregação de duas propostas envolvendo cidadãos de ambas as freguesias", pode ler-se na mesma nota.

Os Encontros de Participação Pública 5.ª edição do Orçamento Participativo de Ponta Delgada decorrem até ao final do presente mês de abril, tendo os próximos lugar nas freguesias da Candelária (18 de abril), Fajã de Baixo (19 de abril), Santa Bárbara (26 de abril) e São José (30 de abril).