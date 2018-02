"Propostas para compra da Azores Airlines até 16 de março"

Anúncio da venda de 49% do capital da Azores Airlines aponta para o dia 16 de março como o limite para a apresentação de propostas, acrescenta o jornal.

Nesta edição o destaque fotográfico é dado à notícia de vítima de derrocada que leva construtor a tribunal.



Na primeira página destaque ainda para: "Deslocação de especialistas vai ter novo regime", "Oposição diz que reforma do SPER já vem tarde", "BE desafia PS a votar redução da incineradora" e "PIB sobe em todas as ilhas dos Açores".

"CAGPD vence mais uma Taça de Portugal" é o destaque desportivo.