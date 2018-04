Promessa de obras na cadeia por cumprir

A detenção de dois suspeitos de sequestro, violação e roubo de uma mulher de 68 anos na ilha das Flores é outro dos destaques, numa edição onde se ouviu o representante dos Sportinguistas de São Miguel sobre a situação nacional do clube e se faz eco da intenção do reitor da Universidade dos Açores de aumentar as receitas da instituição.

A vencedora da Caravela d'Ouro merece destaque fotográfico na primeira página, onde a fotografia principal é para a visita de D. José Avelino Bettencourt aos Açores, antes de iniciar a sua nova missão.