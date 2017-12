Prolongado até às 18h00 o condicionamento de estradas em São Miguel

- Condicionamento de circulação numa faixa no troço da Estrada Regional entre a entrada nascente das Feteiras e a entrada poente das Feteiras, no concelho de Ponta Delgada, sendo alternativa a estrada municipal;

- Condicionamento total nos dois sentidos no acesso à Lagoa do Fogo/Caldeiras, nos concelhos da Ribeira Grande e Lagoa;

- Condicionamento total nos dois sentidos no troço regional entre Feteira Grande e Algarvia, no concelho do Nordeste, sendo alternativa a via municipal e a SCUT pelo nó da Achada e pelo nó da Algarvia;

- Condicionamento total nos dois sentidos na troço regional da Tronqueira, nos concelhos da Povoação e Nordeste;

- Condicionamento total nos dois sentidos no troço regional entre Achadinha e Achada (Caldeirões), no concelho do Nordeste, sendo alternativa a SCUT.

A estes acresce ainda o condicionamento total nos dois sentidos do troço regional entre Pedreira e Água Retorta, no concelho do Nordeste, sendo alternativa a via municipal e a SCUT.

Aconselha-se, assim, os automobilistas a não circular nestes troços de estrada, que só deverão ser utilizados por moradores ou em caso de necessidade extrema.