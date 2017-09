Prolongada autorização para captura de chicharros

A decisão deve-se à abundância desta espécie e à sua procura no mercado local, anunciou a secretaria numa nota de imprensa.

Na ilha Terceira, as embarcações chicharreiras poderão também continuar a capturar 200 quilogramas diários de chicharro até 31 de outubro.

"Com esta medida, a Secretaria Regional do Mar pretende contribuir para o aumento do rendimento dos pescadores, mas também para o combate à fuga à lota, salvaguardando sempre a abundância deste recurso no mar dos Açores", adianta.

A portaria que autoriza o prolongamento da captura diária de 400 quilogramas entra em vigor no sábado.