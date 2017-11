Projetos vencedores do Orçamento Participativo totalizam 265 mil euros

Como tal, fica assegurado que, em 2018, o município avançará para a criação de instalações sanitárias adaptadas a pessoas com mobilidade condicionada no centro da cidade e para obras de melhoramento do trilho da orla costeira entre os Fenais da Luz e Capelas. Além disso, a requalificação do Largo da Igreja da Fajã de Baixo está também garantida e foi também uma das propostas vencedoras, tal como a que propôs obras de beneficiação e alargamento da rua da Nazaré, localizada na freguesia da Fajã de Cima.

A instalação sanitária que será adaptada a pessoas com mobilidade reduzida vai significar um investimento de 40 mil euros e, quando finalizada, servirá a freguesia de São Sebastião.

A requalificação da Eco-Via do Norte - o trilho que liga a freguesia dos Fenais da Luz, São Vicente Ferreira e a Vila das Capelas - custará 75 mil euros ao município e permitirá, não só incluir miradouros e sinalizar o trajeto, como proceder à beneficiação dos acessos ao mar, instalar proteções e recipientes para resíduos.

Cada uma das obras de requalificação do Largo da Igreja da Fajã de Baixo e da rua Nazaré irão exigir também um investimento de 75 mil euros.

O projeto da instalação sanitária em São Sebastião contou com 442 votos, o da requalificação da Eco-Via do Norte com 385, o da beneficiação do Largo da Igreja da Fajã de Baixo com 329 e o da requalificação e alargamento da rua da Nazaré com 250.



O Orçamento participativo de Ponta Delgada decorreu entre 16 de outubro e 17 de novembro.