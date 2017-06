Projeto "Sou E.U." percorre as nove ilhas dos Açores

O projeto "Sou E.U.", integrado no programa "Cidadania Europeia - Europa para os Açorianos", arrancou hoje na ilha Terceira, onde vai percorrer 32 escolas do 1º Ciclo, abrangendo cerca de 700 alunos do 4º ano de escolaridade.



Nos estabelecimentos de ensino desta ilha, a iniciativa será desenvolvida por Valter Peres, ator amador e contador de histórias, que recorre à oralidade e a várias dinâmicas para explanar conceitos como a democracia, a cidadania ou a igualdade, terminando cada sessão com a realização de um jogo com os participantes.

Esta iniciativa, promovida pelo Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, está a percorrer todas as ilhas dos Açores, tendo começado, no Grupo Central, na ilha Graciosa e, no Grupo Ocidental, na ilha das Flores.

Para os grupos Ocidental e Central, com a exceção da ilha Terceira, foram construídos recursos pedagógicos que permitissem a itinerância do projeto, nomeadamente uma mala, um tapete de histórias onde quatro personagens, numa narrativa construída para o efeito, falam sobre alguns conceitos da cidadania europeia, e um Jogo da Glória, em que se estimulam situações de debate entre os elementos da equipa.

Em algumas escolas, a Associação de Educação pela Arte – Solidaried’Arte, apresenta também um teatro de marionetas.

Neste projeto, que está a ser dinamizado por três equipas diferentes e com algumas metodologias distintas, por forma a conseguir abranger as diferentes turmas do 4.º ano das escolas da Região, houve a preocupação de que fosse homogéneo, pelo que todas as narrativas têm as mesmas quatro personagens.

No Grupo Oriental, durante o mês de junho continuam a decorrer as sessões nas escolas da ilha de São Miguel, que também terão lugar em Santa Maria até ao final do ano letivo.

O “Sou E.U.”, promovido pelo Governo dos Açores, é uma das três ações do eixo “A Europa na Escola”, que faz parte do programa “Cidadania Europeia - Europa para os Açorianos”, tendo por objetivo ensinar, de forma lúdica e pedagógica, questões europeias e de cidadania aos alunos do 4.º ano de escolaridade, abrangendo 140 estabelecimentos de ensino da Região e mais de 3.000 alunos.