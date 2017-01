Projeto sobre cidadania na economia envolveu quase dois mil jovens

O projeto educativo para sensibilizar os jovens sobre a importância do combate à economia paralela, implementado há um ano pela vice-presidência do Governo dos Açores, abrangeu 1867 alunos do arquipélago, anunciou o executivo regional.



"No total, foram realizadas 187 sessões, em parceria com a Tetrapi e com a colaboração ativa de conselhos executivos e de professores, 40 das quais plenárias, com 30 minutos cada, e 147 em contexto de sala de aula, com a duração de 90 minutos", informa o executivo regional. Este projeto, denominado "Caça Faturas", que arrancou em janeiro de 2016, contempla uma sessão de apresentação através de um diálogo interativo entre os alunos, as personagens 'Zé e Maria' e os formadores do projeto, além de mais duas sessões em contexto de sala de aula.