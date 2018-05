Projeto 'Livres e Iguais' chega à Horta

O auditório da Escola Secundária Manuel de Arriaga acolheu, esta quarta-feira, a apresentação do projeto 'Livres e Iguais', no âmbito da Comemoração do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento 2018, com o músico Carlão.

'Livres e Iguais', refira-se, é um projeto pedagógico de promoção do Interculturalismo, desenvolvido pela empresa Betweien em parceria com o músico Carlão.

Este projeto, explica uma nota de imprensa da Câmara Municipal da Horta, esteve direcionado para os alunos do 3.º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, "com o propósito de sensibilizar, mas, essencialmente, acabar, com qualquer tipo de discriminação, fundada no princípio da ignorância e do ódio, que bloqueie a construção de uma sociedade intercultural".

O presidente do município da Horta, citado pela mesma nota, adiantou que “a Câmara Municipal da Horta associou-se às comemorações deste dia para cultivar a compreensão e o respeito pelos diferentes povos, culturas, raças e religiões.”

“A CMH propôs já em reunião de Câmara, instituir o Dia Municipal do Emigrante e do Diálogo Intercultural a 21 de maio, atendendo à expressiva comunidade emigrante que já temos no Faial, como forma de promover a sua integração na nossa sociedade”, afirmou o autarca.