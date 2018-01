Projeto do Terminal de Passageiros em São Roque do Pico sem data para arrancar

A secretária regional dos Transportes e Obra Públicas, que esteve esta segunda-feira de visita ao porto comercial de São Roque do Pico, não avançou datas para o arranque do projeto de Terminal de Passageiros idealizado para aquela área portuária.

Citada por uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio de Comunicação Social (GACS), Ana Cunha afirmou que o Governo dos Açores só avançará com o projeto quando existir “uma solução bem pensada, bem analisada do ponto de vista do custo/benefício e que permita optar em segurança e pela melhor solução”.



“Estamos em fase de análise das soluções propostas, de análise comparativa das vantagens e desvantagens de cada uma das soluções”, adiantou a secretária regional aos jornalistas presentes, acrescentando que “não são soluções tecnicamente fáceis, caso contrário já se teria optado por uma delas”.

“Num investimento desta natureza, deste montante, prefiro ter uma solução tecnicamente segura, uma solução que, para o concelho, seja a melhor, e não me vincular a prazos, porque, de facto, estamos a trabalhar em várias soluções”, salientou a governante.



Ana Cunha frisou que “não há ainda definição” quando à solução a implementar, mas assegurou que o Governo Regional não abandonará este projeto.

A titular da pasta dos Transportes adiantou que existe um estudo para desenvolvimento do terminal de passageiros na baía de São Roque, como alternativa ao desenvolvimento no Cais do Pico.

Ainda assim, segundo a mesma nota informativa, Ana Cunha revelou que o executivo açorianos está disponível para estudar a possibilidade de prolongamento do atual cais comercial, como alternativa