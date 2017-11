Projeto de requalificação do porto deixa autarca preocupado com a marina norte

O presidente da Câmara Municipal da Horta (CMH), que esteve esta terça-feira reunido com a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas e com a Comissão Municipal dos Assuntos do Mar para analisar nova versão do projeto de requalificação do porto da Horta, manifestou-se preocupado com a falta de soluções para acautelar a agitação marítima na marina norte, acolhida naquela mesma zona portuária.