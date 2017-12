Projeto 'CASA Solidária' apoia 40 famílias da Ribeira Grande

O Centro de Apoio Social e Acolhimento – C.A.S.A., Bernardo Manuel da Silveira Estrela, por via do projeto 'CASA Solidária, distribuiu 40 cabazes com bens alimentares a famílias carenciadas da Ribeira Grande, durante este Natal.

Citado por uma nota de imprensa, o presidente da direção, Marco Sousa, explicou que, à semelhança dos anos anteriores, o projeto 'CASA Solidária' “foi ao encontro dos que mais necessitam, começando pelas famílias das crianças que frequentam a nossa Instituição" e fez questão de sublinhar que "apesar das restrições e dificuldades que todos sentem, ajudar faz parte da génese do C.A.S.A. e do seu âmbito de ação”.

A par dos géneros alimentícios, o projeto 'CASA Solidária' voltou a ser complementado pela iniciativa 'Brinquedo Solidário' que permitiu oferecer mais de 49 brinquedos a crianças de famílias carenciadas da Ribeira Grande e, particularmente, às que frequentam aquele centro.



A recolha dos alimentos que compuseram os cabazes foi feita com a colaboração dos pais e encarregados de educação dos utentes, e o produto final foi completado com a receita de rifas vendidas em alguns dos eventos do C.A.S.A. e com a receita de uma peça de teatro que a instituição fez subir a palco no início deste mês, informa a mesma nota de imprensa.