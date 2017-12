Projeto “Abraços D’Arte” entrega prendas às pediatrias dos hospitais regionais

O Núcleo Regional dos Açores (NRA) da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) vai oferecer no próximo dia 27 de dezembro um conjunto de puzzles e uma viola ao Serviço de Pediatria do Hospital Divino Espirito Santo (HDES).

As ofertas serão acompanhadas de um kit de livros 'A liga dos quatro', à semelhança do que já aconteceu nos outros dois hospitais regionais, justamente no âmbito do projeto 'Abraços d' Arte'.



Surgido em 2007, o projeto tem por objetivo dotar os espaços de saúde frequentados por crianças portadoras de doença oncológica de brinquedos, materiais e equipamentos lúdicos e pedagógicos, conforme explica uma nota de imprensa enviada a este jornal.

Na ilha Terceira, a cerimónia realizou-se esta terça-feira, no Serviço de Pediatria do Hospital do Santo Espírito, na qual foram entregues um conjunto de jogos sociais, carrinhos em miniatura, animais da quinta, um par de colunas para computador.

No Faial, também esta terça-feira, a Delegação do Faial do NRA da LPCC entregou um televisor e respetivo suporte de parede para equipar uma das salas de internamento do serviço de Pediatria do Hospital da Horta.

O projeto “Abraços D’Arte” tornou-se possível a partir da receita retirada de uma exposição coletiva de pintura, que decorreu no ano de 2007, em Ponta Delgada, e na qual estiveram à venda 47 obras de mais de 30 artistas.