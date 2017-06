Programas da série 'Mundo Marca Açores' em exibição nos EUA

Os programas da série 'Mundo Marca Açores', uma iniciativa da Vice-Presidência do Governo Regional para promover e aumentar a notoriedade dos produtos certificados com este selo de origem, passam este mês a ser exibidos no canal 'The Portuguese Chanel'



"Este canal, que existe há 40 anos, é o único que transmite diretamente dos Estados Unidos da América e exclusivamente em língua portuguesa, com uma emissão de 24 horas”, informa o executivo açoriano. O ‘Mundo Marca Açores’ é transmitido em horário nobre e, de acordo com a direção do canal de televisão, pode ser visto por mais de três milhões de espetadores nos estados de Massachusetts e Rhode Island, onde a comunidade lusófona conta com 600 mil pessoas. As séries deste programa de produção regional mostram, em cerca de cinco minutos cada, todas as componentes de produção de vários produtos do setor agroalimentar, assim como o quotidiano de serviços e estabelecimentos aderentes em diversas empresas de todo o arquipélago e que se caracterizam por serem “certificados pela natureza”.