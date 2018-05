Programa variado para celebrar o Dia da Criança na Lagoa

O Dia Internacional da Criança, que decorre anualmente no dia 1 de junho, vai ser celebrado na Lagoa com "diversas atividades lúdicas, artísticas e culturais", refere uma nota de imprensa da autarquia.

As comemorações estender-se-ão, aliás, até ao dia 2 de junho, mas arrancam a 1 de junho com um teatro de Marionetas, levado a efeito pelo Grupo Partículas Elementares, entre as 10h00 e as 14h00, na Escola Básica e Integrada de Água de Pau.



Conforme dá conta a mesma nota informativa municipal, "a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lagoa (CPCJ), pelas 11h00, irá inaugurar a exposição de telas alusiva aos bons tratos infantis, sendo que, se seguirá, na EBI de Água de Pau, às 11h15 e às 15h15, um atelier de construção de marionetas".

O polivalente de Água de Pau, por seu turno, "irá acolher, pelas 16h00, o Concerto Didático pela Banda Militar dos Açores".

No dia 2 de junho, entre as 11h00 e as 12h15, o Convento dos Franciscanos, vai receber "o atelier de construção de marionetas e entre as 14h00 e as 17h30, decorrerá na Praça de Nossa Senhora do Rosário, o torneio de Karaté organizado pelo Centro de Karaté de Lagoa".