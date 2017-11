Programa 'Mais Família, Mais Jovem' envolveu 140 participantes

O programa de Educação Parental “Mais Família, Mais Jovem”, abrangeu 140 participantes nas edições desenvolvidas nas ilhas do Faial e do Pico ao longo deste ano.

Como tal, a Secretaria Regional da Solidariedade Social, em parceria com o Instituto da Segurança Social dos Açores, promove esta sexta-feira, no Faial, e sábado, 18 de novembro, no Pico, a realização do 'Encontro das Famílias e Cuidadores', onde se procederá à entrega de diplomas aos participantes do programa 'Mais Família, Mais Jovem'.

Este programa, dirigido a figuras parentais e cuidadores de crianças e jovens com idades compreendidas entre os 9 e os 18 anos, tem como objetivo promover uma parentalidade positiva, que se define como um comportamento parental baseado no melhor interesse da criança com vista à satisfação das suas principais necessidades.

Refere uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social, que o program a promove a utilização de práticas educativas adequadas, abordando estratégias alternativas ao recurso à violência, proporcionando o reconhecimento e a orientação necessários para a fixação de limites ao comportamento das crianças e jovens, com vista ao seu pleno desenvolvimento.

As edições realizadas no Faial e no Pico abrangeram 58 pais/cuidadores e 70 crianças e jovens em ações dinamizadas em contexto escolar, bem como 12 técnicos e ajudantes de lar de Casas de Acolhimento de Crianças e Jovens.