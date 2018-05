Programa de separação de resíduos nas escolas da Povoação

A Câmara Municipal da Povoação levou às escolas do 1º Ciclo do município a temática da recolha seletiva, apresentando, pela primeira vez, o “espiguinha”, a mascote que é o símbolo da reciclagem.

Com linguagem acessível e adequada às idades das crianças, "foi explicado como deve ser feita a separação do lixo e os respetivos dias da recolha" e "no final da apresentação, as crianças receberam um eco-bag para levar para casa", dá conta uma nota de imprensa da autarquia.

Foi também nesta campanha de sensibilização que foi lançado um concurso que tem por objetivo selecionar a melhor maquete de material reciclado de entre as várias turmas dos alunos do 1º Ciclo.



Os resultados do concurso serão apresentados no final de junho do corrente ano.