Programa de natal da Madalena arranca este fim de semana

Já esta sexta-feira haverá lugar à realização de um concurso de montras de Natal, cujo vencedor será anunciado no dia seguinte e no decurso das múltiplas atividades de animação natalícia que esse sábado reserva.



Segundo uma nota informativa municipal, a partir das 15h00, o centro daquela vila vai acolher a atuação dos alunos de Hip Hop do Centro de Formação Artística da Câmara Municipal da Madalena e da Lira Fanfarra, constando ainda do programa a realização de uma Hora do Conto, para toda a pequenada.

O Pai Natal promete também marcar presença no evento e abrir as portas da sua casa, localizada no Largo Cardeal Costa Nunes, mesmo ao lado do Posto de Correio de Natal, que está lá pronto a receber as cartas com os pedidos de natal para depois enviá-las para a Lapónia.

A autarquia irá ainda dinamizar uma Feira de Artesanato natalícia, com presépios, sacos e caixas para prendas, rendas, ímanes e enfeites de Natal, tecidos com pinturas alusivas à quadra e bijuteria.