Festas do Senhor Santo Cristo arrancam já este sábado

As grandes festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres arrancam, este sábado, às 8h00, com a recepção das ofertas de gado que terão lugar junto ao redondel de leilões da Associação Agrícola de São Miguel, em Santana, na Ribeira Grande.

Logo depois, pelas 10h00, naquelas mesmas instalações, decorrerá a tradicional arrematação das ofertas de gado.

As comemorações regressam na terça-feira, dia 1 de maio, mas os pontos mais assinaláveis desta que é a maior festividade religiosa dos Açores estão reservados para os dias de final de semana.

Na quinta-feira, pelas 11h00, conhecer-se-á a capa que este ano revestirá a imagem do 'Ecce Homo' e, no dia seguinte, pelas 21h00, proceder-se-á à inauguração da iluminação decorativa da fachada da Igreja do Santo Cristo dos Milagres e do Campo de São Francisco dos Milagres, em Ponta Delgada.

No sábado, pelas 16h30, decorre a habitual 'Mudança da Imagem' do Convento da Esperança para o Santuário, mudança que se repete, a partir das 00h00, em direção à Igreja de São José, numa ação presidida pelo Reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, Cónego Adriano Borges, para início da Solene Vigília de Adoração.

Nesse mesmo domingo, a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres sairá da igreja de São José, sendo colocada no adro do Santuário, onde pelas 09h30, terá inicio a solene Concelebração Eucarística, presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa D. Manuel Clemente. A saída do 'Ecce Homo' está, entretanto, marcada para as 16h30 e cumprirá, uma vez mais, com aquela que é a mais emblemática procissão religiosa de São Miguel.

Na segunda-feira, feriado municipal em Ponta Delgada e tolerância de ponto em toda a ilha, o programa das festividades inicia-se, às 11h00, com a Concelebração Eucarística presidida por D. João Lavrador, estando o desfile de homenagem da Polícia de Segurança Pública, dos Bombeiros Voluntários, dos táxis da Associação dos Táxis de São Miguel e Santa Maria e dos Motociclistas marcados para as 16h00.

As festividades prosseguem nos dias seguintes naquela que é a sua vertente mais profana. Ainda assim, na quinta-feira - dia em que se encerram as festas religiosas do Senhor Santo Cristo dos Milagres –, decorrerá a Solene Concelebração em honra da Madre Teresa da Anunciada, que será presidida pelo Reitor do Santuário, Cónego Adriano Borges, a partir das 18h00.

Consulte o programa completo no site da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, clicando aqui.