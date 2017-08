Profissionais da GNR criticam partilha de segurança com PSP na Volta a Portugal em bicicleta

A Associação Socioprofissional Independente da Guarda (ASPIG) defende que a segurança da Volta em Portugal em Bicicleta deve ser exclusivamente da responsabilidade da GNR e considera que a partilha de jurisdição territorial com a PSP pode criar problemas.





“A Volta Portugal tem gerado algumas fricções depois de, desde há dois anos, a segurança da prova ser da responsabilidade da PSP caso comece dentro das localidades. É a PSP que faz toda a prova e nós contestamos isto”, disse o presidente da ASPIG à agência Lusa.

José Alho explicou que a GNR forma um destacamento eventual que durante 15 dias percorre todo o país e faz um reconhecimento de todo o itinerário, já que a prova se realiza em 94% do território continental.

“Existe uma preparação antecipada com os comandantes territoriais, um trabalho imenso antes de se iniciar a prova e depois são duas entidades, numa dualidade de forças de segurança, que fazem a volta”, criticou.

Para José Alho, “durante décadas, um destacamento eventual de militares da Brigada de Trânsito da GNR foi encarregado de assegurar a segurança da Volta a Portugal em Bicicleta, tendo-o feito com eficácia e eficiência reconhecidas por todos os quadrantes da sociedade portuguesa”.

A associação defende que na lei orgânica da GNR, que está em discussão, sejam reativadas as brigadas territoriais, fiscal e de trânsito.

Entre hoje e sábado, o trânsito vai estar condicionado em várias artérias de Lisboa e de Vila Franca de Xira, devido à 79.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta.

A 1.ª etapa da 79.ª Volta a Portugal tem o seu início no sábado em Vila Franca de Xira, às 12:30, junto ao Parque Urbano do Cevadeiro, terminando em Setúbal.

O pelotão irá atravessar várias artérias de Vila Franca, nomeadamente a EN 10, o Largo 5 de Outubro, a Rua 1.º de Dezembro, a Rua Serpa Pinto, a Rua do Curado, a Rua Joaquim Monteiro, a Rua do Telhal e a Avenida Barrancos de Cegos, seguindo em direção a Castanheira do Ribatejo.

A PSP destacou que ao longo dos trajetos haverá polícias a proceder aos cortes desvios do trânsito com o intuito de manter a fluidez rodoviária, informando dos itinerários alternativos.

A 79.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta vai ser disputada até dia 15.