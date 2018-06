Professores mantêm greve até governo regional ceder

As mais lidas

O Desporto destaca o jogo de hoje da Seleção de Portugal no Mundial de Futebol e o recorde de participantes no Campeonato Regional de Patinagem Artística.

Nesta edição, é publicada uma entrevista ao secretário regional da Agricultura, no dia em que é inaugurada a Feira Agrícola dos Açores e é noticiada a detenção de um homem por suspeita de abuso sexual de três menores, bem como a crítica de Mário Fortuna à demora das entidades públicas em pagar às empresas que assim ficam "amarradas".

Açoriano Oriental noticia nesta edição que o Sindicato Democrático dos Professores dos Açores convocou uma nova greve para julho e está disposto a prosseguir as greves até o governo regional ceder à sua reivindicação

