Professores dos Açores entregam abaixo-assinado para exigir descongelamento de carreiras

O Sindicato dos Professores da Região Açores (SPRA) entregou esta tarde um abaixo-assinado com mais de duas mil assinaturas ao governo regional para reclamar a "recuperação de tempo de serviço congelado" e consequente "progressão na carreira".





"Este abaixo-assinado tem como objetivo propor ao governo a abertura de um processo negocial tendo em vista a recuperação dos sete anos de tempo de serviço congelado na carreira docente aqui na região", disse António Lucas, presidente do sindicato após a entrega do documento, no Palácio de Santana, em Ponta Delgada.

O sindicalista dirigiu-se à residência oficial do presidente do governo regional dos Açores esta tarde, acompanhado por docentes associados do SPRA, onde foi recebido por Luísa Shandler, chefe de gabinete de Vasco Cordeiro.

António Lucas lembra o compromisso assumido pelo governo regional de que os professores dos Açores "fariam no limite uma carreira com 37 anos de serviço" e que a única forma de o concretizar é através da "recuperação deste tempo de serviço congelado".

"Muitos docentes sem esta recuperação vão passar o resto da vida no limite a ganhar 1500 euros líquidos. Relembramos que foi o próprio Governo a assumir o compromisso que ninguém faria uma carreira com mais de 37 anos", lembrou.

O presidente do SDPRA entregou o abaixo-assinado, que está a decorrer há cerca de quatro semanas, com 2.320 assinaturas, tendo cerca de 750 sido obtidas online, lembrando que agora "a bola está no lado do Governo".

O sindicalista espera agora que o executivo açoriano aceite "o processo negocial".

"Estamos como sempre abertos ao diálogo e à negociação, se eventualmente, o Governo fizer orelhas mocas a esta proposta do sindicato nós temos de ponderar a realização de plenários e de outras formas de luta, com certeza. Em última instância podemos passar por uma greve de caráter regional porque o nosso interlocutor num processo negocial é o governo regional, portanto no limite poderemos ter de passar por uma greve regional", sublinhou.