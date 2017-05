Produtores de banana recebem apoios em junho

O secretário regional da Agricultura e Florestas dos Açores anunciou hoje que o apoio do programa comunitário POSEI aos produtores de banana será pago em junho, contemplando um reforço de 30% em relação à verba inicialmente prevista



Segundo uma nota do gabinete de imprensa do Governo Regional, João Ponte, no final de uma visita à cooperativa Frutaçor, em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, referiu que a dotação do programa de ações específicas para combater o afastamento e à insularidade dos Açores e Madeira (POSEI) para a produção de banana em 2016 foi de cerca de 940 mil euros, mais 240 mil euros do que o valor inicialmente orçamentado.

João Ponte revelou ainda que o Governo dos Açores vai financiar, no âmbito dos programas de apoio ao setor cooperativo na agricultura, a instalação de duas câmaras de maturação de banana na Cooperativa Frutaçor, que atingiu em 2016, 688 toneladas de banana, o melhor resultado dos últimos anos.