Produto regionais na Feira Nacional de Agricultura

A carne e o leite são alguns dos produtos dos Açores que estão presentes na 54ª Feira Nacional de Agricultura, que decorre a partir de sábado, em Santarém.



Os produtos estão em exposição num espaço com 143 metros quadrados, numa organização da Cooperativa União Agrícola, da Associação Agrícola de São Miguel.

Este certame conta com cerca de 700 expositores, dedicados à agricultura, pecuária, associações do setor, artesanato, alimentação, entre outros, informa uma nota de imprensa do executivo açoriano.