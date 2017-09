Produção automóvel aumenta 8,7% para 184.360 veículos até agosto

A produção automóvel em Portugal até agosto aumentou 8,7% face ao mesmo período do ano passado, totalizando 184.360 veículos automóveis ligeiros e pesados, segundo dados divulgados hoje pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

De acordo com os números da ACAP, foram produzidos 180.876 automóveis ligeiros (na sua maioria, ou 156.695, de passageiros) e 3.484 automóveis pesados (principalmente de mercadorias, 3.212) entre janeiro e agosto deste ano.

No mesmo período do ano passado, foram produzidos 169.639 veículos automóveis: 166.581 ligeiros (144.966 dizem respeito apenas a ligeiros de passageiros) e 3.058 automóveis pesados (2.792 de mercadorias).

Isto significa que houve um aumento de 8,7% na produção de veículos automóveis na sua globalidade em termos acumulados, sendo essa variação mais expressiva nos veículos pesados, que subiram 13,9%, do que na produção de veículos ligeiros, que cresceu 8,6%.

Se for considerada a produção apenas no mês de agosto, verifica-se também um aumento quanto ao mesmo mês do ano anterior.

Em agosto, foram colocados em circulação em Portugal 14.414 novos veículos ligeiros, o que representou um acréscimo de 11,7% face aos 12.906 produzidos no mesmo mês de 2016, e 438 novos veículos pesados, uma subida de 89,6% perante os 231 lançados em agosto do ano passado.