Procissão volta hoje a percorrer Ponta Delgada com imagem do Santo Cristo em destaque

A imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres volta hoje a percorrer as ruas da cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, num cortejo que decorre durante várias horas e que se realiza nos Açores desde 1700.

Integrando milhares de devotos, a procissão inicia-se às 15h30 locais (mais uma hora em Lisboa), e a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres passa pelos antigos conventos da cidade e algumas igrejas paroquiais, cumprindo um dos pontos altos destas festas religiosas.

Neste trajeto, uma multidão de homens, mulheres e muitos jovens, trajando de escuro, seguem em silêncio o andor com a imagem do Santo Cristo ao som do "Hino do Senhor", tocado por várias bandas de música.

Para a passagem do cortejo religioso, as ruas da maior cidade açoriana são cobertas de tapetes de flores feitos pelos moradores da cidade, por comerciantes e entidades.

Este ano, a imagem do Senhor Santo Cristo sai à rua com uma capa oferecida por um emigrante nos Estados Unidos da América, sendo esta a quarta vez que este manto cobre a imagem.

A capa, em veludo e com mais de 700 diamantes, foi oferecida pelo emigrante José António Tavares Estrela, da Ribeira Grande.

Na madrugada de domingo, como é tradição, a imagem sai da Igreja do Santuário para a Igreja de S. José, um espaço maior que recebe os milhares de peregrinos em vigília.

O programa das festas do Santo Cristo integra também na manhã de hoje uma solene celebração eucarística no adro do Santuário com a presença da imagem.

Este ano, as festividades são presididas pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.

Coincidindo com os festejos, a cidade de Ponta Delgada celebra na segunda-feira o seu feriado municipal.