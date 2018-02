Processos pendentes nos tribunais diminuem 32%, é a manchete do Açoriano Oriental.Processos judiciais pendentes na Comarca dos Açores passaram de 18.136 em 2016 para 12.406 no ano passado. Segundo o relatório de gestão, a diminuição regista-se desde a implantação da nova estrutura judiciária





Obras de acesso ao porto de Vila Franca avançam é outro destaque com fotografia, dando conta que o Governo decidiu declarar a expropriação do direito ao arrendamento do espaço de uma empresa marítimo-turística na marina de forma a concluir o acesso ao porto de pescas.

Governo responsabiliza chefias por encargos indevidos; Região testa Plano de Prevenção da Depressão; Homem de 72 anos detido por vandalizar 15 carros; João Luís Gaspar reconduzido como reitor e São Roque começa II Divisão a jogar em casa, são outros títulos de capa