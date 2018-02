Processo de alienação de 49% do capital da Azores Airlines lançado este mês

O processo público de alienação pela SATA Air Açores de 49 por cento do capital que a mesma detém na Azores Airlines, está previsto ser lançado durante este mês de Fevereiro.

O anúncio feito esta manhã pelo presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, na cerimónia de batismo da nova aeronave, o Aibus A 321 Neo.

Na ocasião, Vasco Cordeiro, referiu que "o grande desafio que a Azores Airlines enfrenta não se resume a uma questão de capital, tem a ver, sobretudo e numa primeira fase, com a aliança a um parceiro estratégico que possa trazer consigo ou que possa congregar à sua volta, o reforço da capacidade operacional, da capacidade técnica, de frota e de recursos, entre outros, que alavanquem a atividade da empresa e por essa via reforcem as condições que a mesma tem para servir a nossa Região".

O presidente do executivo regional frisou também que "é preciso ter o mesmo cuidado e ambição, de fazer mais e melhor, em termos de serviço aos açorianos no caso da SATA Air Açores".