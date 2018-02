"Processo de alienação da Azores Airlines avança este mês" é a manchete do Açoriano Oriental desta terça-feira.

O Presidente do Governo dos Açores anunciou que o processo público de alienação de 49% do capital social da Azores Airlines avança ainda em fevereiro, acrescenta o jornal.

O destaque fotográfico vai para as novidades no traçado do rali.



"Associação de Surdos em risco de fechar", "Novas regras para donos de cães perigosos", "Universidade dos Açores escolhe hoje novo reitor", "Jovem dos Açores é ativista pelos ‘dreamers’" e "André Ponte bate recorde nacional de natação" são outros destaques da primeira página.