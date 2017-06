Problema técnico cancela voo Terceira-Boston da transportadora SATA

Um problema técnico cancelou hoje o voo da transportadora SATA que deveria ter saído da Terceira, Açores, e tinha como destino Boston, nos Estados Unidos da América, disse à agência Lusa o porta-voz da companhia



"O avião, que fazia a ligação Ponta Delgada-Terceira-Boston, teve um problema técnico na Terceira e a SATA foi obrigada a cancelar o voo”, afirmou António Portugal.

Segundo António Portugal, no avião, previsto descolar das Lajes às 15:00, seguiam cerca de 200 passageiros.

“Aguardamos a reparação do problema técnico para definir nova hora de saída da aeronave, que já não será hoje. Os passageiros estão todos alojados na Terceira e protegidos num voo a realizar na quinta-feira”, informou o responsável, adiantando que a restante operação da Azores Airlines, que assegura as ligações de e para fora do arquipélago, decorre com normalidade.