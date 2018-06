Privado traz avião de carga para São Miguel

O Açoriano Oriental noticia ainda que o Governo avança este mês com auditorias a lares de idosos e que a AICOPA está preocupada com nova via entre Furnas e Povoação.



A detenção de um homem por suspeita de abuso sexual de menina de 13 anos, o anúncio de mais vagas em lares e creches e a vitória dos alunos açorianos nas Olimpíadas de Física, bem como a homenagem que a FLA vai prestar hoje a nove mulheres durante a celebração do 6 de Junho são os outros destaques do jornal.