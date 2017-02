Prisão preventiva para dois detidos por roubo a idoso

A PSP anunciou a detenção de dois homens suspeitos de um crime de roubo de que foi vítima um idoso, em Ponta Delgada, tendo a ambos sido determinada a prisão preventiva.



Em comunicado, a PSP informa que os arguidos, de 34 e 38 anos, tinham saído há cerca de um ano do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, para onde regressaram agora a aguardar julgamento.

Segundo a PSP, o crime, roubo agravado, foi cometido na sexta-feira no interior de uma casa de banho pública na praça Vasco da Gama, sendo a vítima um idoso de 77 anos, "portador de deficiência física acentuada", residente no concelho da Lagoa.

Naquele espaço, os suspeitos agrediram a vítima, que deixaram caída no chão, e à qual roubaram 70 euros. O idoso foi transportado para o serviço de Urgências do hospital do Divino Espírito Santo, para tratamento.