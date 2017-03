Príncipes William e Kate recebidos por Hollande no início de visita oficial a França

O príncipe William e a sua mulher, Kate, foram recebidos pelo Presidente francês, François Hollande, no palácio do Eliseu, no âmbito da sua primeira visita oficial, de dois dias, a Paris.



A deslocação de William e Kate ocorre numa altura em que o Reino Unido se prepara para acionar o artigo 50.º do Tratado de Lisboa, para desencadear o ‘Brexit’, processo de saída da União Europeia (UE).

O encontro de cortesia com Hollande pretende “continuar a longa relação entre os presidentes da República Francesa e a família real” inglesa, afirma a embaixada britânica, num comunicado.

No entanto, não se espera que sejam abordados de forma direta temas polémicos como o ‘Brexit’ ou a intenção da Escócia de realizar um novo referendo sobre a independência, devido a um dever de reserva dos príncipes.

Após a reunião, o casal participa num jantar, na embaixada da Grã-Bretanha em Paris, com a presença de figuras do mundo da cultura e do desporto dos dois países.

No sábado de manhã, William e Kate deverão encontrar-se com vítimas dos atentados terroristas de Paris, em novembro de 2015, e, de seguida, assistirão a um jogo de râguebi entre França e o País de Gales, no encerramento do Torneio das Seis Nações.

A visita de dois dias não inclui nenhum momento em memória da mãe de William, Diana, que morreu num acidente de carro na capital francesa, em agosto de 1997.