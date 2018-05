Princesa de Kohary de visita ao jardim José do Canto

Em terras micaelenses, a princesa - que virá acompanhada do marido Jorge Champalimaud Raposo de Magalhães e dos filhos - vai proceder a uma cerimónia onde se plantarão novas roseiras no jardim José do Canto, esta sexta-feira, pelas 18h00.

Os quatro pés de roseira, refere uma nota de imprensa enviada a este jornal, foram justamente "oferecidos pela princesa Maria Luísa da Bulgária à Fundação do Jardim José do Canto (...) enquanto símbolo da amizade entre os Açores, Portugal e a Bulgária".

Estas roseiras, aprofunda a mesma nota, "têm ainda e também a particularidade de serem provenientes do Parque e dos Jardins do Palácio Real de Vrana na Bulgária, restituídos pelo Estado Búlgaro à Família Real e que se encontram ser uma das residências do Rei Simeão II, tio da princesa de Kohary".

No sábado, a princesa fará outras visitas por diversos locais da ilha e, às 17h00, irá marcar presença na apresentação do livro A Herança – Domingo a Domingo, de José de Almeida Mello, que terá lugar no auditório da NONAGON, na Lagoa.