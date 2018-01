Primeiro voo comercial do novo avião da Azores Airlines

A aeronave que traz consigo a mensagem “Breathe” (inspira, em português) realiza este domingo quatro voos entre Ponta Delgada e Lisboa (S4320, S4221, S4126 e S4129).

Este é o o primeiro avião Airbus A321neo do Grupo SATA, de um total de quatro aparelhos que substituirão, até 2021, os A310 da Azores Airlines, empresa da SATA que assegura as ligações aéreas para fora dos Açores.

Recorde-se que esta aeronave, que chegou a Portugal há mais de um mês, só recentemente viu concluída pela ANAC a sua certificação.

Ainda esta semana se ficou a saber que o o segundo Airbus A321neo da Azores Airlines, que deverá chegar a Portugal em março apresenta a mensagem “Wonder - That’s the feeling when you visit Azores” (Maravilha - É o sentimento quando visita os Açores, em português).



Os A321neo destinam-se à operação de longo curso da SATA, sobretudo no que respeita aos seus voos para os EUA e Canadá, podendo igualmente ser utilizados nas rotas para o Continente português, Madeira, Cabo Verde e Canárias.